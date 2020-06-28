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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Перу продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до августа

При этом обязательный карантин сохранится только для детей до 14 лет и граждан старше 65 лет

ТАСС, 28 июня. Руководство Перу приняло решение продлить до 31 июля действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщает местная газета El Comercio.

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Издание отмечает, что границы страны останутся закрытыми по меньшей мере до августа, но карантинные меры будут ослаблены. Так, обязательный карантин сохранится только для детей до 14 лет и граждан старше 65 лет.

Число заразившихся коронавирусом в Перу на сегодняшний день составляет 272 364, умерли 8 939 человек, выздоровели 159 806 пациентов.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позже руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа.

В мае Вискарра заявил о начале поэтапного возобновления экономической деятельности. Президент призвал граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности.

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