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Пандемия коронавируса нового типа

В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

В стране за сутки выявили 4 149 новых случаев заражения

БОГОТА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о выявлении 4 149 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской страны за все время пандемии. Общее число инфицированных возросло до 88 591.

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"27 июня мы подтвердили выздоровление 1 336 пациентов, 4 149 новых случаев заражения и 128 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 36 273, пациентов с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) - 88 591, умерших - 2 939", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе зарегистрировано 27 118 случаев инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 15 июля.

Теги
КолумбияПандемия коронавируса нового типа
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