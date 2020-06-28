В Колумбии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

БОГОТА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в субботу о выявлении 4 149 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом для этой южноамериканской страны за все время пандемии. Общее число инфицированных возросло до 88 591.

"27 июня мы подтвердили выздоровление 1 336 пациентов, 4 149 новых случаев заражения и 128 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 36 273, пациентов с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) - 88 591, умерших - 2 939", - отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

В Боготе зарегистрировано 27 118 случаев инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 15 июля.