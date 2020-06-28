Московские врачи прилетели на Ямал для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московские врачи прилетели в город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе.

"Московские специалисты прибыли в Новый Уренгой на помощь ямальским коллегам", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, всего на Ямал приехали восемь московских медиков, все они будут выполнять консультативную работу. "Они будут именно консультировать, смотреть, как работает наша система, что в ней можно улучшить", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ближайшее время ожидается прибытие в регион других бригад медиков, которые будут работать непосредственно с пациентами.

Ранее в пресс-службе сообщали, что на Ямал прибудут порядка 20 врачей из Москвы и Санкт-Петербурга для помощи в борьбе с коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба, на Ямале зафиксировано 5 005 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 706 было подтверждено в Новом Уренгое.

Московские медицинские бригады также были направлены в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир и Псков. Они сменят врачей, которые сейчас оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад передадут информацию о ситуации в регионе коллегам и в ближайшее время вернутся в столицу.