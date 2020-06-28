Путин назвал сохранение здоровья россиян абсолютным приоритетом для государства

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сохранение жизни и здоровья граждан является главным приоритетом для власти. Решив эту задачу, можно справиться и с другими, считает президент России Владимир Путин.

"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами - это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Главное - сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Коронавирусом в мире заразились более 9,9 млн человек, свыше 495 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.