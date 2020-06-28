Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 28 июня. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 10 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет 10 001 527 человек, умерли 499 124. Больше всего заражений (2 510 323 выявленных случая) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 125 539 пациентов с коронавирусом. Далее по числу заражений следует Бразилия с 1 313 667 выявленными случаями заражения и 57 070 смертями.

Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.