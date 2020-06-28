Путин считает оправданным риск при посещении больницы в Коммунарке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Но глава государства уверен, что риск был оправдан.

"Я хотел посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть", - объяснил президент свой поступок в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", на телеканале "Россия-1". "Я всегда, в принципе, так поступал, везде, где бы что ни происходило", - заметил глава государства.

Он сообщил, что перед поездкой в Коммунарку 24 марта "проконсультировался со специалистами, выяснил максимально безопасный способ посещения этой красной зоны, соответствующим образом был экипирован", - рассказал Путин. При этом он заметил: "Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы (Денису Проценко - прим.ТАСС) заболеть, но такое бывает, да". "Такой риск я имел ввиду, что это возможно, но тогда еще и [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне [власти] у меня была", - отметил президент.

"Я считал, что это оправданно. Не оправдан риск, когда он не вызывается необходимостью", - уверен Путин.

Глава государства напомнил, что часто бывал на Кавказе в прежние годы "в зоне боевых действий". "Я помню, мы практически на бреющем полете летели по складкам местности, почти лопастями задевали за землю. Я спросил, зачем мы так рискуем. Он [пилот] говорит: "Если мы поднимемся выше, риск будет еще больше, потому что мы становимся хорошей мишенью для "стингеров", которые были там у террористов", - поделился воспоминаниями глава государства. По его мнению, "этот риск такого бреющего полета был оправдан в данном случае". "Также, как и риск при посещении других зон боевых действий, когда я видел, что по нам стреляют трассирующими пулями, но мне нужно было там быть", - подчеркнул Путин.

"А здесь мне нужно было быть в больнице, посмотреть, как это все организовано, поэтому я не считаю, что он [риск] был неоправданным", - убежден президент. Он признался, что его, "разумеется, пытались отговорить" от похода в красную зону". "Не то, что пытались, но все были против", - добавил глава государства.

Отвечая на вопрос, что было для него самым сложным за время пандемии, Путин признался, что не выделяет, "что там самое сложное, что самое легкое" в трудных ситуациях. "Я просто исхожу из тех задач, которые возникают сейчас и которые нужно решать в первую очередь, а в первую очередь нужно было позаботиться о жизни и здоровье граждан и нужно было принимать решения как можно быстрее, направленные на решение именно этой задачи", - отметил президент.