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Пандемия коронавируса нового типа

Путин уверен, что забота о близких соответствует российскому морально-нравственному коду

Президент назвал "не очень зрелыми" высказывания тех, кто предлагал при реагировании на коронавирус не ставить жизнь и здоровье граждан в приоритет

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Забота о жизни и здоровье близких соответствует морально-нравственному коду россиян в противовес индивидуализму, который присущ Западу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Он назвал "не очень зрелыми" высказывания тех, кто предлагал при реагировании на коронавирус не ставить жизнь и здоровье граждан в приоритет. "В конечном итоге все-таки важнее жизнь близких, это соответствует такому морально-нравственному коду российских граждан, вне зависимости, кстати говоря, от религиозной принадлежности и национальности, мы все живем на одном пространстве тысячу лет. Когда говорят: "я буду здоров или переболею легко, а там хоть трава не расти", это такое проявление присущего Западу индивидуализма", - сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что постепенно, по мере выхода из трудностей, с озвученной им позицией о том, что жизнь и здоровье граждан является абсолютным приоритетом, в душе согласятся все, кто сейчас думает иначе.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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