Фонд "Самира" в КЧР передал для пациентов с коронавирусом лекарства на 1 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Самира" в Карачаево-Черкесии передал пациентам с коронавирусом лекарства на 1 млн рублей. Также медики фонда бесплатно протестировали на вирус около 500 человек, сообщила ТАСС соучредитель фонда Эльвира Ижаева.
"С 5 по 17 июня наши врачи бесплатно протестировали 480 человек, раздали 150 наборов лекарств на общую сумму более 1 млн рублей", - сказала Ижаева.
По ее словам, согласно результатам, 10% тестов выдали положительные результаты. Средний возраст тестируемых - 45-50 лет. Ранее фонд организовал помощь жителям Карачаево-Черкесии, которые столкнулись со сложностями при оплате съемного жилья в период пандемии. Фонд также помогает малообеспеченным семьям - им поставляют продуктовые наборы, горячие обеды, помогают в покупке средств первой необходимости и содействуют в поиске работы.
С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.
За последние сутки в республике выявили 74 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 379 случаев инфицирования, 1 314 жителей выздоровели, 12 умерли.