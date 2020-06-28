Фонд "Самира" в КЧР передал для пациентов с коронавирусом лекарства на 1 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Самира" в Карачаево-Черкесии передал пациентам с коронавирусом лекарства на 1 млн рублей. Также медики фонда бесплатно протестировали на вирус около 500 человек, сообщила ТАСС соучредитель фонда Эльвира Ижаева.

"С 5 по 17 июня наши врачи бесплатно протестировали 480 человек, раздали 150 наборов лекарств на общую сумму более 1 млн рублей", - сказала Ижаева.