Видео о нарушениях в ходе голосования в Нижегородской области оказалось фейком

ТАСС, 28 июня. Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео в соцсети "ВКонтакте" о нарушениях в ходе голосования по поправкам к конституции РФ, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба палаты.

"В сообществе "Подслушано Дзержинск" сотрудники Ситуационного центра обнаружили видео, на котором пришедший на участок избиратель обнаружил напротив своей фамилии подпись другого голосующего. Ролик вызвал бурную реакцию среди дзержинцев, число просмотров превысило 12 тыс. Ситуационный центр провел экспертизу размещенного ролика, установлено, что этот прецедент не имеет отношения к Нижегородской области", - говорится в сообщении.

По данным палаты, изначально видео было размещено 27 июня в одном из Telegram-каналов, где сообщалось, что оно снято в Северной Осетии.

В Общественной палате напомнили, что сотрудники ситуационного центра занимаются мониторингом голосования. В палату стекается информация со всех муниципальных образований региона, кроме этого группа мониторинга проверяет публикации в открытых источниках. По каждому обращению Ситуационный центр направляет запросы в органы власти, назначает юридическую экспертизу или отправляет на участок мобильную группу наблюдателей.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области (в последней за три дня проголосовали 646 038 человек) и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".