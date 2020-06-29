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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Калифорнии приказал снова закрыть бары в Лос-Анджелесе и еще шести округах

Рестораны и бары открылись 12 июня

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом ввиду роста темпа распространения коронавируса нового типа отдал распоряжение снова закрыть все бары в семи округах и рекомендовал такую же меру еще в восьми округах штата.

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"Калифорния ввиду ускорения распространения COVID-19 приказывает закрыть все бары во Фресно, Империале, Керне, Кингсе, Лос-Анджелесе, Сан-Хоакине и Тулейре", - написал губернатор в воскресенье в Twitter. Он рекомендовал аналогичную меру еще в восьми округах, включая Сакраменто, Санта-Барбару и Вентуру.

Рестораны и питейные заведения были закрыты в Калифорнии и по всей стране в рамках санитарно-эпидемиологических ограничений. Губернатор разрешил открыть их 12 июня.

Власти штата Вашингтон в субботу по той же причине приостановили переход к последней (четвертой) фазе возобновления работы предприятий и сферы услуг. Как уточнял губернатор Джей Инсли, восемь из 39 округов штата были готовы к переходу к четвертой фазе.

В США наблюдается новая волна заражений коронавирусом. В четверг количество случаев инфицирования достигло 40 870, а в пятницу оно превысило 45 тыс. Рекордные темпы распространения инфекции зафиксированы на этой неделе в том числе в штатах Айдахо, Алабама, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси, Техас и Южная Каролина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,53 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 125,7 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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