Ограничения по коронавирусу продлили в Еврейской автономной области до 12 июля

ТАСС, 29 июня. Власти Еврейской автономной области продлили введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения до 12 июля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Региональные власти планировали, что с середины июля при благоприятной ситуации с заболеваемостью начнут третий этап снятия введенных из-за пандемии ограничений, когда разрешается работа всех магазинов и предприятий сферы услуг, кафе, где между столиками должно быть 1,5-2 м либо должна стоять перегородка, образовательных учреждений, летних лагерей, гостиниц, парков, скверов и подобных мест отдыха, но при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

Сейчас Еврейская автономия находится на первом этапе снятия ограничений, при котором введены лишь небольшие послабления. Разрешено гулять, заниматься спортом, работают некоторые предприятия торговли, парикмахерские.

С начала пандемии в области заболели 418 человек, 343 выздоровели, пятеро умерли.