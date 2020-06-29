Строительство многофункциональных медцентров в Пскове и Великих Луках идет с опережением

ПСКОВ, 29 июня. /ТАСС/. Военные железнодорожники Западного военного округа, переброшенные в Псковскую область для подготовительных работ по строительству двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, ведут работы с опережением графика. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Всего за время проведения подготовительных работ личный состав подразделений завершил срез растительного слоя объемом 5 тыс. кубических метров, выполнил земляные работы по разработке котлованов объемом более 15 тыс. кубических метров земли с дальнейшем ее вывозом и завоз песка на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки. Продолжается разработка почвы для установки фундаментных плит", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что подразделения железнодорожных войск, привлеченных к работам, обеспечены специальной строительной и военной техникой.

"Все военные железнодорожники ЗВО и представители строительных организаций, задействованных в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются медицинскими масками и перчатками", - подчеркнули в Минобороны. Ежедневно обрабатывается строительная техника с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций.

Два медцентра в Псковской области возводятся по поручению президента Владимира Путина.

В Минобороны сообщили, что в Псков для выполнения работ переброшены военнослужащие из Мурманской области, где военные помогали в восстановлении железнодорожного сообщения из-за обрушения железнодорожного моста через реку Кола. В Великие Луки прибыли военные из Брянска. Всего к работам привлечены около 60 военнослужащих и более 30 единиц техники железнодорожного соединения ЗВО.