Вузы МЧС продлили приемную кампанию до середины августа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вузы МЧС России в условиях пандемии коронавирусной инфекции продлили приемную кампанию для абитуриентов до середины августа. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС отметили, что в текущем году только с начала июня возобновили работу военно-врачебные комиссии. До этого у одиннадцатиклассников не было возможности пройти медосвидетельствование. Госэкзамены в школах РФ в этом году также пройдут позже обычного, их результаты будут известны к концу июля.

"С учетом таких условий вузы ведомства продлили прием документов на поступление до 14 августа. Приказы о зачислении на очную форму обучения по пожарно-техническому профилю будут изданы к 27 августа, о зачислении в АГЗ (Академию гражданской защиты) абитуриенты узнают до 15 августа", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что все мероприятия приемной кампании пройдут при соблюдении требований Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавируса. "Надеемся, что 1 сентября все вновь поступившие в наши вузы будут стоять в торжественном строю, а вот какое расстояние будет между этим ребятами и будет ли на них маска - это покажет конкретная эпидемиологическая обстановка", - добавил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС Александр Бондар.

Прием абитуриентов в вузы МЧС проходит по двум направлениям. Академия гражданской защиты как в воинское спасательное формирование комплектуется через военкоматы, все другие вузы - через территориальные подразделения МЧС по субъектам РФ либо через спецуправления пожарной охраны.