{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Госдуме просят Попову и Дитриха проверить соблюдение эпидемиологических мер в аэропортах

Зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко заявила, в частности, об отсутствии нормальной организации обслуживания пассажиров в зоне досмотра в Шереметьево

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проконтролировать деятельность аэропортов, где, по ее мнению, не соблюдаются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Так, Костенко заявила об отсутствии нормальной организации обслуживания пассажиров в зоне досмотра в Шереметьево. Это, по ее словам, привело к скоплению у одной точки досмотра очереди до 50 человек, подавляющее большинство было без масок или со спущенными на подбородок масками. "То же самое происходило при посадке в самолет. На просьбы депутата и других пассажиров организовать посадку с учетом норм Роспотребнадзора о социальном дистанцировании сотрудники аэропорта не реагировали", - сообщили в понедельник в пресс-службе Костенко.

"В соответствии с отзывами людей в социальных сетях аналогичные проблемы существуют и в других столичных и региональных аэропортах. Я прошу Минтранс совместно с Роспотребнадзором провести работу с руководством аэропортов для соблюдения там всех необходимых рекомендаций", - заявила Костенко.

Депутат считает, что при таком подходе вторая волна пандемии рискует начаться уже через пару недель. "Люди сейчас едут на отдых вести активный образ жизни. А это значит, что при заражении в гостинице, санатории, на дискотеке, на пляже эффект поражения будет сильнее", - заключила она. Аналогичное обращение депутат планирует направить и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаПопова, Анна ЮрьевнаДитрих, Евгений ИвановичКостенко, Наталья ВасильевнаПандемия коронавируса нового типа
В Удмуртии выделили 15 млн рублей на покупку квартир для жителей сгоревшего в Игре дома
Пожар произошел 8 марта, в результате ЧП погибли три человека, еще девять пострадали. Всего из дома эвакуировали 20 жильцов
Читать полностью