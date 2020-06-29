В Госдуме просят Попову и Дитриха проверить соблюдение эпидемиологических мер в аэропортах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проконтролировать деятельность аэропортов, где, по ее мнению, не соблюдаются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Так, Костенко заявила об отсутствии нормальной организации обслуживания пассажиров в зоне досмотра в Шереметьево. Это, по ее словам, привело к скоплению у одной точки досмотра очереди до 50 человек, подавляющее большинство было без масок или со спущенными на подбородок масками. "То же самое происходило при посадке в самолет. На просьбы депутата и других пассажиров организовать посадку с учетом норм Роспотребнадзора о социальном дистанцировании сотрудники аэропорта не реагировали", - сообщили в понедельник в пресс-службе Костенко.

"В соответствии с отзывами людей в социальных сетях аналогичные проблемы существуют и в других столичных и региональных аэропортах. Я прошу Минтранс совместно с Роспотребнадзором провести работу с руководством аэропортов для соблюдения там всех необходимых рекомендаций", - заявила Костенко.

Депутат считает, что при таком подходе вторая волна пандемии рискует начаться уже через пару недель. "Люди сейчас едут на отдых вести активный образ жизни. А это значит, что при заражении в гостинице, санатории, на дискотеке, на пляже эффект поражения будет сильнее", - заключила она. Аналогичное обращение депутат планирует направить и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.