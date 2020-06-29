Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до 0,8

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в понедельник составил 0,93. В Москве за последние сутки этот показатель незначительно снизился и находится на отметке 0,8, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сразу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже или на уровне единицы.

Самый низкий показатель фиксируется в Подмосковье - 0,71. Для региона это минимальное значение с начала подсчетов коэффициента. В Ростовской области коэффициент составил 0,82, в Дагестане, Воронежской области и Красноярском крае - 0,96. В Ханты-Мансийском автономном округе он снизился до 0,91, хотя еще на позапрошлой неделе достигал 1,29. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области коэффициент составил 1,01, а в Свердловской области - 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.