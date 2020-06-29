Гонка яхтсменов стала первым соревнованием на Сахалине с начала пандемии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Ежегодные областные соревнования по парусному спорту "Кубок залива Невельского" стартовали в понедельник в портовом городе Холмске на Сахалине. Это первые официальные соревнования, которые состоялись на островах благодаря снятию в регионе ограничительных мер, связанных с пандемией, сообщил ТАСС вице-президент сахалинской областной федерации парусного спорта Михаил Смоляков.

"Соревнования начались. О каких-либо предварительных результатах говорить рано, так как гонки продлятся до 5 июля. Это только начало соревнований", - сказал он.

По информации Смолякова, в гонках приняли участие 50 яхтсменов из Холмского и соседнего Невельского районов. В прошлые годы за победу с сахалинцами также боролись спортсмены из Хабаровского и Приморского краев. В этот раз их участие невозможно из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. В регион запрещено прибывать всем, кроме местных жителей, родственников и официально работающих в островных компаниях.

Открыть гонки удалось с большим трудом. В Холмском районе на протяжении всего дня наблюдалась солнечная и безветренная погода. Для яхтсменов такие условия считаются неблагоприятными, так как в парусном спорте очень важную роль играет ветер, его сила и направление. "Сегодня нам с великим трудом удалось провести две гонки, потому что ветер "гулял" постоянно (менял направление) или вообще отсутствовал. Очень тяжело было", - пояснил Смоляков.

Соревнования продлятся до конца этой недели. Победителей наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

В прошлом году в гонках приняли участие 60 яхтсменов с Сахалина и материка.