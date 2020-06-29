Представитель главы Чечни на Ямале впал в кому

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев находится в коме в одной из больниц Нового Уренгоя. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

"В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республике в Ямало-Ненецком автономном округе. Хусейн очень достойный и порядочный человек, который помог и помогает очень многим людям. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни", - написал мэр.

Он призвал соотечественников помолиться за него и за других, которые нуждаются "в это трудное время".