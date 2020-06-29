Полпред поручил главам ЮФО держать на контроле исполнение решений по правам детей-сирот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов поручил главам субъектов Юга России держать на личном контроле исполнение судебных решений со стороны должностных лиц и не допускать волокиты по вопросам обеспечения жилищных прав детей-сирот, сбора мусора и пресечения нарушений градостроительного законодательства.

"Главам субъектов РФ принять решительные меры по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решения проблем сбора мусора, а также пресечения нарушений градостроительного законодательства. Держать под личным контролем своевременное исполнение судебных решений по указанным вопросам, строго спрашивать с подчиненных за волокиту и нарушение закона. Территориальным контрольно-надзорным органам принципиально реагировать на факты вскрытых нарушений, строго контролировать исполнение судебных решений, принятых по их исковым заявлениям", - сказал он, подводя итоги совещания, которое прошло в полпредстве в понедельник.

В ходе совещания Устинов отметил, что обеспокоенность вызывает неэффективность работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). "Серьезную обеспокоенность вызывает крайне низкая эффективность работы территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. Несмотря на выявляемые нарушения, а также привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников этого ведомства, должный порядок в исполнении судебных актов в округе не наведен. Не в полной мере эффективен прокурорский надзор за исполнением требований законов судебными приставами. Нередко волокита и другие нарушения в их деятельности своевременно не пресекаются", - заявил он.

Устинов также отметил, что в ЮФО при наличии большого количества неисполненных производств не возбуждено ни одного уголовного дела по этому факту. "Недопустимо, что при наличии в округе более 4 тыс. производств, неисполненных органами власти свыше 6 месяцев, в 2019-м и текущем году не возбуждено ни одного уголовного дела по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение решения суда") в отношении виновных должностных лиц. Имеются лишь несколько десятков случаев применения административных санкций на незначительные штрафные суммы", - сказал он.

"Особенно требуется усилить контроль в случаях предоставления длительной судебной отсрочки исполнения решений. Нередко эти отсрочки затягиваются на многие годы. Фактически исполнение прекращается, а все уполномоченные органы умывают руки. Господствует беззаконие", - сказал полпред.

Кроме того, Устинов поручил органам ФССП разобраться в причинах волокиты и усилить контроль за исполнением решений. "Руководителям территориальных органов ФССП следует лично разобраться в причинах волокиты при исполнении судебных решений по каждому производству, где должником является орган государственной или местной власти, незамедлительно обеспечивать исполнение указанных судебных решений в соответствии с законом. Для этого организовать эффективные взаимоотношения с органами исполнительной власти и местного самоуправления. При уклонении от исполнения судебных решений со стороны должностных лиц, органов исполнительной власти - принципиально решать вопрос об их ответственности вплоть до уголовно-правовой", - заключил он.

Первопричина проблем

В свою очередь, заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть подчеркнул, что для решения сложившейся ситуации необходимо в первую очередь решить проблему своевременного исполнения обязанностей со стороны самих органов исполнительной власти. "По всей видимости, надо предполагать, что кто-то из должностных лиц не выполняет свои функциональные обязанности, на это все либо граждане, либо представители органов прокуратуры выходят с иском в суд, рождается судебное решение, потом уже исполнительное производство, которое опять же не исполняется. Получается, у нас первопричина проблем это, наверное, бездеятельность органов исполнительной власти, потом уже вступает роль судебных приставов. Целое ведомство создано для того, чтобы понуждать и исполнять судебные решения, они также не дорабатывают, <…> выходят органы прокуратуры как надзорные органы, поэтому, в моем понимании, вектор претензий, наверное, надо все-таки обратить к первопричине", - сказал он.

Кикоть также предложил дать органам исполнительной власти время до осени исполнить еще не исполненные решения, а затем провести проверку. "Исходя из этого предлагаю, <...> до осени - органам власти исполнить судебные решения, а по осени мы с коллегами по правоохранительному блоку организуем и проведем работу, проверку в части исполнения этих решений. Тогда будут у нас материалы, тогда мы определим положительных героев в этой всей истории и отрицательных найдем однозначно", - отметил заместитель генпрокурора.