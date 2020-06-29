Глава Минпросвещения заявил, что голосование по конституции не мешает проведению ЕГЭ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ не мешает проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил в понедельник министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Период голосования никак не мешает проведению Единого государственного экзамена. Наоборот, все те средства, в том числе средства индивидуальной защиты, <...> которые использовались при процедуре голосования, останутся в общеобразовательных учреждениях и будут использоваться на ЕГЭ, в частности, средства термометрии", - сказал он.

Глава Минпросвещения также сообщил, что намерен завтра принять участие в голосовании: "Дети являются важнейшим, в соответствии с поправками, приоритетом государственной политики России. Это важно с точки зрения повышения роли воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. Лично я еще не проголосовал. Завтра до работы обязательно проголосую. Уверен, что эти поправки важны, значимы. Конечно, я отдам свой голос за эти поправки".

Кравцов добавил, что Минпросвещения ведет подготовку к началу учебного года в школах. "Да, дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети, они соскучились по школе. Готовятся учителя, они тоже хотят увидеть своих учеников. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты. Сегодня такая работа с регионами идет", - отметил он.

29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ, в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи экзаменов начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.