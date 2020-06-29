{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 17 июля

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе в парках и торговых центрах

ТАСС, 29 июня. Режим повышенной готовности в Республике Марий Эл, введенный из-за пандемии коронавируса 17 марта, продлен до 17 июля. Под запретом остается проведение массовых мероприятий, сообщается на сайте главы региона.

"Сегодня Александр Евстифеев внес изменения в указ главы Республики Марий Эл от 17 марта "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно документу, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки введенный на территории региона режим повышенной готовности продлевается до 17 июля включительно", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Продление режима запрещает проведение массовых мероприятий, в том числе в парках, торговых центрах. Это тем не менее не распространяется на проведение выборов и референдумов, отмечено в сообщении. Регион с 27 июня перешел на второй этап снятия ограничений, работают магазины площадью более 800 кв. метров, спортзалы и фитнес-клубы, детские стоматологии.

С начала эпидемии в республике зарегистрировано 2 930 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 862 человека, или 63,5%. Темп прироста заболеваемости на понедельник составил 0,86%, коэффициент распространения - 0,79.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера Анурьевой
Девушку наградили "за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией"
Читать полностью