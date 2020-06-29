В Ненецком автономном округе с 1 июля откроются кафе и рестораны

ТАСС, 29 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) снимут ограничения для работы кафе и ресторанов в регионе с 1 июля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации округа.

"В Ненецком округе с 1 июля откроют кафе и рестораны. Это одна из последних сфер бизнеса, которая в округе работала в ограниченном режиме в целях соблюдения эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, также принято решение о снятии обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, а соблюдение масочного режима теперь будет носить рекомендательный характер. При этом в регионе продолжит действовать обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, пребывающих из других регионов.

"НАО - один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка. Считаю, что такой эффект в первую очередь дает строгий контроль прибывающих в регион граждан и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому мы оставим ее как одну из главных мер профилактики распространения коронавируса, но внутри региона, думаю, уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности", - процитировали в пресс-службе врио главы региона Юрия Бездудного.

Ранее Власти Ненецкого автономного округа (НАО) решили смягчить в регионе некоторые ограничительные меры по противодействию коронавирусу. В частности с 25 июня работают индивидуальные экскурсии, а также откроются массажные салоны и солярии, сообщила пресс-служба администрации округа.

Кроме того, возобновлена работа салонов красоты, тренажерных залов и фитнес-центров, работают общественные бани с парильными отделениями, открыты частные организации дополнительного образования. Также для посетителей открылись теннисные корты и катки.

В НАО зафиксировано 104 случая заражения коронавирусом, 75 человек выздоровели.