Летнюю оздоровительную кампанию для детей на Ставрополье начнут в середине июля

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Детские загородные лагеря в Ставропольском крае начнут работу к середине июля. Детей примут 19 учреждений, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

В связи с распространением коронавируса в России и мире работа детских загородных лагерей в Ставропольском крае начнется позже обычного. Открываться лагеря будут в течение недели.

"Открытие детских загородных лагерей запланировано в период с 10 по 15 июля. Предполагается, что к работе смогут приступить 19 лагерей такого типа, в которых в течение лета будут проведены две полноценные смены продолжительностью по 21 день. Всего детские загородные лагеря смогут принять на отдых почти 2 600 школьников", - говорится в сообщении.

Заполнены лагеря будут только наполовину, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора. Все они будут оснащены обеззараживателями воздуха и бесконтактными термометрами, круглосуточно в лагерях будут дежурить медики.

Лагеря дневного пребывания на базе школ при стабильной эпидемиологической ситуации будут открыты только в августе 2020 года для проведения одной трехнедельной смены. К открытию готовятся около 80 лагерей, однако окончательно решение о начале их работы будет принято позже.

За весь период пандемии в Ставропольском крае было выявлено 5 063 случая коронавируса, в стационарах больниц в настоящее время находятся 511 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 49 человек. С начала пандемии в крае скончались 95 пациентов с коронавирусом.