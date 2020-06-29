В Москве простились со 100-летним участником Парада Победы 1945 года Волошиным

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с Героем Советского Союза, участником Парада Победы 1945 года Алексеем Волошиным, который умер в 100-летнем возрасте, прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Сегодня в Росгвардии простились с Героем Советского Союза, кавалером военной награды США - медали "Серебряная Звезда", ветераном Великой Отечественной войны полковником в отставке Алексеем Прохоровичем Волошиным. Прощание состоялось на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

На церемонии присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов, его заместители, генералы, офицеры и ветераны ведомства.

Волошин с началом войны пришел добровольцем в военкомат, откуда его отправили в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. Вскоре училище было эвакуировано в Николаев, а потом в Камышлов. В районе Запорожья эшелон попал под бомбежку, во время которой Волошин получил легкое осколочное ранение. 5 февраля 1942 года он в звании лейтенанта был направлен в 54-й гаубичный артиллерийский полк резерва Главного командования Юго-Западного фронта.

Волошин прошел всю войну и 24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы, на котором был знаменосцем от Артиллерийской академии. Кроме "Золотой Звезды" Героя Советского Союза, он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и другими. В 1944 году ему вручили американскую "Серебряную звезду".