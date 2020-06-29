В Ростовской области отменили требование самоизоляции для прибывающих из других регионов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области отменили требование соблюдения режима самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов РФ. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении информационной политики регионального правительства.

Согласно данному пункту регионального постановления, граждане, прибывающие в Ростовскую область из других субъектов РФ, были обязаны уведомить власти о своем прибытии, исключить посещение общественных мест и обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион.

Ранее областные власти сняли ограничение на проведение спортивных мероприятий с участием зрителей с условием наполняемости только 10% мест. С понедельника также возобновилась работа открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Летний сезон начался в детских оздоровительных лагерях, включая загородные и пришкольные.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По данным областного Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,82. По последним данным, в регионе выявлено 9 517 случаев заражения, 5 516 человек выздоровели, 120 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 641 156 случаев заражения, выздоровели 403 430 человек, умерли 9 166. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.