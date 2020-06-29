Власти Ленобласти начали проверку после отказа больницы помочь ребенку с травмой глаза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области организовали проверку после отказа одной из больниц оказать помощь ребенку, который получил травму глаза, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства области.

Ранее региональные СМИ сообщили об инциденте, который произошел 28 июня на трассе "Скандинавия". Мальчик упал глазом на штырь, его мать обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД. Они помогли довезти женщину с ребенком в больницу в поселке Первомайское, но та оказалась закрыта и в помощи было отказано. Также в помощи отказали в больнице Зеленогороска, в итоге ребенка доставили в больницу Раухфуса в Петербурге.

"Комитет [по здравоохранению Ленинградской области] в курсе инцидента и ведет проверку", - сказала собеседница агентства. Как пояснили в пресс-службе, больница в Первомайском принимает только пациентов с коронавирусом и по условиям организации медпомощи не может вести прием даже в экстренных случаях. В правительстве отметили, что в данном случае быстрее и эффективнее было бы вызвать скорую помощь.