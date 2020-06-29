Минтруд и Минобрнауки запустят сервис, отражающий данные по трудоустройству студентов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минтруд совместно с Минобрнауки с сентября запускает сервис, отслеживающий данные по трудоустройству выпускников. На основании этого можно будет корректировать образовательные программы, заявил в понедельник министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Мы совместно с Валерием Николаевичем (Фальковым, министром науки и высшего образования РФ - прим. ТАСС), с министерством науки и высшего образования с сентября запускаем сервис, позволяющий видеть индивидуальную траекторию развития выпускника. Таким образом мы будем видеть, скажем так, фактическое трудоустройство наших выпускников", - сказал Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

Он добавил, что на основании анализа этих данных можно будет корректировать образовательные программы, "а также предлагать вузам расширять контрольные цифры приема и набор специалистов по тем специальностям, которые наиболее востребованы на рынке труда", подчеркнул глава министерства.