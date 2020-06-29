В Коми заработали рестораны и кафе

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми приняли очередной ряд послаблений режима при пандемии. С понедельника в регионе разрешена работа учреждений общественного питания, возобновлено оказание плановой медицинский помощи, за исключением городов Воркуты и Усинска, где наблюдаются очаги коронавирусной инфекции, сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

"С сегодняшнего дня на территории республики, за исключением Воркуты и Усинска, разрешается работа ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания при строгом соблюдением социальной дистанции и всех санитарных норм. Пока запрещено проведение в ресторанах любых массовых мероприятий. С 6 июля мы даем старт летней детской оздоровительной кампании, за исключением Воркуты и Усинска. Соответствующий указ мною подписан сегодня", - сказал Уйба в своем обращении к жителям региона, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

В медицинских учреждениях за исключением Воркуты и Усинска возобновляются профилактические осмотры детей. Поликлиники возобновили оказание плановой медицинской помощи, заработали стоматологические кабинеты в полном объеме, сообщил руководитель региона. "Кроме того, с 29 июня возобновлена диагностика заболеваний с использованием компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа. Также оказывается плановая стационарная помощь по хирургии, гинекологии, если есть соответствующие решения врачебной комиссии", - добавил Уйба.

По его данным, на 29 июня в Коми подтверждено 3 356 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 69 человек, это "опять Воркута и Усинск", сказал врио главы Коми. Ранее он отмечал, что с очагами в Воркуте и Усинске работают, заразившихся лечат дорогостоящим специфическим препаратом, чтобы не допустить тяжелого течения болезни. При этом накануне он сообщил о новом очаге среди вахтовиков в Усинске. Он образовался из-за того, что очередная вахта заехала без соответствующих результатов исследований, несмотря на запрет таких заездов. С 21 апреля в Коми действуют ограничения на въезд вахтовиков в Воркуту, Усинск, Ухту и Печору, где расположены градообразующие производства, использующие вахтовый метод.

По информации муниципального оперштаба Воркуты, в заполярном городе на 29 июня выявлено 1 202 заразившихся, выздоровели 328 человек, 10 скончались. Под наблюдением медиков воркутинской поликлиники находятся 1 112 человек, в Воркутинской больнице скорой медпомощи находятся 79 пациентов с пневмонией и коронавирусом. По данным Усинской ЦРБ, на 29 июня выявлено 804 заразившихся, из них 501 - это вахтовики.