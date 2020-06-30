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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 3 796
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Еще 35 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 796 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Коронавирусом в мире заразились более 10,1 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 641 156 случаев заражения, выздоровели 403 430 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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