"Известия": удаление личного аккаунта не предусмотрено на большинстве популярных сайтов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Большинство популярных интернет-ресурсов не предоставляют возможности удалить свой аккаунт одним нажатием кнопки. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования компании Digital Security.

Как сообщает издание, всего было исследовано 54 интернет-портала, среди которых удалить профиль нажатием кнопки и подтверждением с помощью СМС-кода доступно лишь на 25 ресурсах (46% из числа исследуемых), на 18 порталах (33%) удалить аккаунт возможно только с помощью техподдержки, на 6 сайтах (11%) такая функция скрыта, еще на 5 (9%) удалить профиль не удалось.

Как отмечают "Известия", среди исследуемых сайтов были сервис для заказа такси Uber, доска объявлений "Авито", сервис для поиска работы HeadHunter, мессенджер What`s App, онлайн-магазины Asos, Ozon, Wildberries, соцсеть "Одноклассники" и другие.

По мнению аналитиков Digital Security, пользователи удаляют профили на сайтах, чтобы избежать утечек персональных данных и взломов, а также преследования в интернете.