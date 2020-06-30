В Москве уже 10 коронавирусных больниц вернулись к стандартному режиму работы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Десять московских стационаров, которые были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусом, уже вернулись к стандартному режиму работы и приняли на лечение более 7,8 тыс. больных. Об этом сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы 10 городских стационаров. В перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тыс. коек", - сказала Ракова.

По ее словам, на этой неделе к привычному режиму работы вернулся госпиталь для ветеранов войн №2, ранее к оказанию плановой и экстренной помощи приступили больницы №31, имени Плетнева, имени Демихова, имени Мухина, имени Жадкевича, госпиталь на Шаболовке, имени Давыдовского, а также госпитали для ветеранов войн №1 и №3. Эти стационары уже приняли более 7,8 тыс. больных.

Заммэра уточнила, что врачи начали принимать плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. Весь медперсонал клиник, которые вернулись к плановой работе, прошел тестирование на коронавирус, и в будущем сотрудники будут еженедельно проходить исследования на COVID-19. Еще почти 3 тыс. коек готовится в шести стационарах столицы, которые также в ближайшее время вернутся к нормальному режиму работы. Это больницы №17, 51, 29 имени Н. Э. Баумана, №1 имени Н. И. Пирогова, имени С. И. Спасокукоцкого, а также туберкулезная больница имени А. Е. Рабухина.

В стационарах внедрили временный стандарт работы с реализацией мер по профилактике распространения COVID-19. Койки в палатах временно установили на увеличенном расстоянии друг от друга. Помещения дополнительно проветривают, а воздух обеззараживают.

Как работают стационары

По словам Раковой, плановых пациентов госпитализируют в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки больных разделены - используется отдельный вход в здание, проводится дезинфекция. Пациентов принимают по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

Также больные проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению приступают только после отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах.

В стационарах проводят профилактическую и текущую дезинфекцию с обработкой высококонтактных поверхностей как минимум два раза в день. Также для персонала и пациентов установили дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук.

"Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы. Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает возможность постепенно возвращать COVID-стационары к приему плановых пациентов", - заключила Ракова.