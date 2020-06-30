{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве уже 10 коронавирусных больниц вернулись к стандартному режиму работы

Они приняли на лечение более 7,8 тыс. пациентов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Десять московских стационаров, которые были перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусом, уже вернулись к стандартному режиму работы и приняли на лечение более 7,8 тыс. больных. Об этом сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет. Всего на данный момент переведено на стандартный режим работы 10 городских стационаров. В перепрофилированных клиниках подготовлено порядка 6 тыс. коек", - сказала Ракова.

По ее словам, на этой неделе к привычному режиму работы вернулся госпиталь для ветеранов войн №2, ранее к оказанию плановой и экстренной помощи приступили больницы №31, имени Плетнева, имени Демихова, имени Мухина, имени Жадкевича, госпиталь на Шаболовке, имени Давыдовского, а также госпитали для ветеранов войн №1 и №3. Эти стационары уже приняли более 7,8 тыс. больных.

Заммэра уточнила, что врачи начали принимать плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. Весь медперсонал клиник, которые вернулись к плановой работе, прошел тестирование на коронавирус, и в будущем сотрудники будут еженедельно проходить исследования на COVID-19. Еще почти 3 тыс. коек готовится в шести стационарах столицы, которые также в ближайшее время вернутся к нормальному режиму работы. Это больницы №17, 51, 29 имени Н. Э. Баумана, №1 имени Н. И. Пирогова, имени С. И. Спасокукоцкого, а также туберкулезная больница имени А. Е. Рабухина.

В стационарах внедрили временный стандарт работы с реализацией мер по профилактике распространения COVID-19. Койки в палатах временно установили на увеличенном расстоянии друг от друга. Помещения дополнительно проветривают, а воздух обеззараживают.

Как работают стационары

По словам Раковой, плановых пациентов госпитализируют в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки больных разделены - используется отдельный вход в здание, проводится дезинфекция. Пациентов принимают по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

Также больные проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению приступают только после отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах.

В стационарах проводят профилактическую и текущую дезинфекцию с обработкой высококонтактных поверхностей как минимум два раза в день. Также для персонала и пациентов установили дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук.

"Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы. Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает возможность постепенно возвращать COVID-стационары к приему плановых пациентов", - заключила Ракова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 150 тыс. человек
За сутки в столице вылечились еще 2 295 пациентов
Читать полностью