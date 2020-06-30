Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 150 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Еще 2 295 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 150 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397", - сказала она.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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