Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье превысило 35 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Еще 918 пациентов вылечились после коронавируса в Московской области, общее число выздоровевших превысило 35 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"В Московской области еще 918 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 35 240 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте в стране после Москвы по числу случаев заражения, однако здесь, как и в столице, ситуация улучшилась. По данным федерального оперативного штаба на утро 29 июня, всего в Московской области было выявлено 57 269 случаев заражения, умерли 875 человек.