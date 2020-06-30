Суд взыскал 751 млн рублей с главреда "Эксперта" Гуровой в пользу Внешэкономбанка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы принял решение взыскать задолженность в размере 751 млн рублей с главного редактора журнала "Эксперт" Татьяны Гуровой в пользу Внешэкономбанка (госкорпорация ВЭБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд частично удовлетворил иск ВЭБ к Татьяне Гуровой и взыскал в пользу истца задолженность по договору поручительства в размере 540 млн рублей, 175,3 млн рублей просроченных процентов и 35,8 млн рублей неустойки, всего более 751 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как следует из материалов дела, Гурова выступала поручителем по кредиту, который ВЭБ выдал ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт". В 2013 году компания получила от госкорпорации 100 млн рублей под 9% годовых, в 2016 году кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт" (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн рублей в пользу ВЭБ с учетом неустойки и процентов.