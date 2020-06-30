Многопрофильный медцентр в Воронеже с 10 июля начнет прием пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Многопрофильный медицинский центр, который построен в Воронеже Минобороны РФ для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, с 10 июля начнет прием пациентов. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный врач больницы №8 Станислав Попов, специалисты которой принимают новое медучреждение.

"Первых пациентов с коронавирусом планируем принять в установленные сроки: 10-12 июля. До этого срока в настоящее время началась передача многопрофильного медицинского центра от Министерства обороны Воронежской области", - сказал Попов.

Медцентр, рассчитанный на 200 коек, был возведен вблизи больницы №8, которую одной из первых перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19. Новое медучреждение будет принимать жителей Воронежа и области. "Мы обладаем опытом как консервативного лечения пневмонии у пациентов с COVID-19, так и сопутствующей хирургической патологии, есть опыт операций. Наличие у пациента новой коронавирусной инфекции не исключает у него любого другого заболевания, начиная от аппендицита и заканчивая инсультами и инфарктами", - сказал Попов.

В медцентре имеется система интегрированного контроля за состоянием пациентов, а также охранная и противопожарная системы, которые замкнуты в единый комплекс, один из важных компонентов - электронные браслеты в виде умных часов. На них приходит информация о вызове врача или необходимости направиться в тот или иной бокс. При этом с пульта начальника госпиталя можно руководить перемещением сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций в медучреждении.

Как рассказал ТАСС завотделением лучевой диагностики Евгений Клищенко, для выявления специфических изменений в легких у пациентов с COVID-19 в медцентре есть аппарат компьютерной томографии и рентгено-диагностический комплекс. "КТ - это самый точный метод, несравнимый с обычным рентгеном. Два месяца работаю с коронавирусом в больнице №8, видели пациентов, у которых до 75% поражены легкие, это конечно, в реанимации", - рассказал Клищенко.

Многопрофильный медцентр для лечения больных с коронавирусом по типовому проекту Минобороны, ранее реализованному в Хабаровске и Подольске, возводился в Воронеже с 25 апреля. Построить медцентр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 15 мая поручил президент РФ Владимир Путин, когда ему о такой необходимости рассказал губернатор Александр Гусев в ходе совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах. Планируется, что после окончания пандемии коронавируса новый медцентр Воронежа будет использоваться как инфекционная больница. Всего Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

О ситуации в регионе

За последние сути в Воронежской области выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся достигло 7 588. Из них выздоровели 4 234 человека, 41 умер.