Власти Бурятии продлили действие ограничительных мер до 31 июля

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии продлили ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, до 31 июля. До этого времени в республике сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Бурятии режим ограничительных мероприятий в республике продлен до 31 июля, сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий, а всем жителям республики предписано носить маски в общественных местах", - сообщили в оперштабе.

При этом ресторанам разрешено увеличить время работы с 22:00 до 00:00, работающие граждане старше 65 лет могут выйти на работу по согласованию с работодателем. Также отменено условие предоставления справки об отсутствии коронавируса для туристов, разрешено работать частным гостевым домам.

В Бурятии сохраняются ограничения на работу кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров.

В марте в Бурятии, как и во всех российских регионах, были введены меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, позже действие этих мер несколько раз продлевалось вплоть до 30 июня. Вместе с тем сделаны послабления, разрешено работать предприятиям, торговым центрам, фитнес-залам, гостевым домам и турбазам, в регионе открыты парки, людям можно гулять на улице и заниматься спортом.

В Бурятии по состоянию на 30 июня зарегистрировано 2 957 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 1 658 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 2 085 человек, умер 21 человек. Сейчас проходят лечение в стационарах республики 520 больных, на амбулаторном лечении находится 331 пациент.