В Архангельской области продлили ограничения из-за коронавируса до 7 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры из-за коронавируса до 7 июля. Об этом во вторник говорится в сообщении правового департамента правительства региона.

"Ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавируса на всей территории области остаются без изменений и продлеваются до 7 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении

Как отметили в департаменте, власти также обсуждают возможность дифференцированного подхода к дальнейшему поэтапному снятию в регионе ограничительных мер. Так, предварительно рассматривалась возможность разрешения бронирования и приема гостей в средствах размещения на территории области, работы организаций общественного питания, услуг, предоставляемых на открытом воздухе [на верандах летних кафе], за исключением территории Архангельской агломерации - Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района.

"Решением оперативного штаба снятие таких ограничительных мер на территории области на данном этапе признано преждевременным. Дальнейшее поэтапное снятие ограничительных мер будет рассмотрено после мониторинга ситуации с распространением коронавируса на территории области", - отмечается в сообщении.