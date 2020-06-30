{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карелии отменена самоизоляция для прибывающих из других регионов

В республике также снимаются ограничения для жителей с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. /ТАСС/. Двухнедельная самоизоляция для граждан, въезжающих на территорию Карелии из других регионов России, которая была введена из-за пандемии коронавируса, отменена. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне. Да, Карелия стала одним из последних регионов, где отменяется эта мера. Но <...> режим самоизоляции сыграл огромную роль, позволив нам не допустить резкого подъема заболеваемости", - сообщил Парфенчиков, пояснив, что для лиц, прибывающих в Карелию из-за рубежа, требование о двухнедельном карантине сохраняется.

Кроме того, как сообщил Парфенчиков, в республике снимаются ограничения для жителей с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. "При этом мы переносим начало детской летней оздоровительной кампании на две недели - на 13 июля", - добавил в сообщении Парфенчиков. Также теперь в полном объеме начинают предоставлять услуги многофункциональные центры.

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 1 337 случаев заражения, прирост за сутки составил 43 человека. Выздоровели после инфицирования 599 пациентов, шесть умерли.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
Пандемия коронавируса нового типа
Папа Римский Франциск оценил важность СМИ во время пандемии
По словам понтифика, средства массовой информации "информируют обо всем необходимом и важном"
Читать полностью