В Карелии отменена самоизоляция для прибывающих из других регионов

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. /ТАСС/. Двухнедельная самоизоляция для граждан, въезжающих на территорию Карелии из других регионов России, которая была введена из-за пандемии коронавируса, отменена. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне. Да, Карелия стала одним из последних регионов, где отменяется эта мера. Но <...> режим самоизоляции сыграл огромную роль, позволив нам не допустить резкого подъема заболеваемости", - сообщил Парфенчиков, пояснив, что для лиц, прибывающих в Карелию из-за рубежа, требование о двухнедельном карантине сохраняется.

Кроме того, как сообщил Парфенчиков, в республике снимаются ограничения для жителей с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. "При этом мы переносим начало детской летней оздоровительной кампании на две недели - на 13 июля", - добавил в сообщении Парфенчиков. Также теперь в полном объеме начинают предоставлять услуги многофункциональные центры.

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 1 337 случаев заражения, прирост за сутки составил 43 человека. Выздоровели после инфицирования 599 пациентов, шесть умерли.