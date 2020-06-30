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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе 1 июля снимут пункты контроля на въезде в город, выставленные из-за пандемии

Пункты контроля на въезде в город были развернуты в конце марта

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя снимут пункты контроля на въезде в город, которые были установлены в конце марта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"С 1 июля мы можем ослабить режим, отменить особенности въезда в город Севастополь. Отменить работу наших блок-постов, которые очень эффективно себя продемонстрировали", - сообщил Развожаев на заседании оперативного штаба.

Пункты контроля на въезде в город были развернуты в конце марта. В Севастополь допускались только местные жители, работающие или направлявшиеся в командировку.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе остается стабильной. "Динамика показывает, что мы способны контролировать ситуацию", - сказал Развожаев, добавив, что первые 15 дней работы гостиниц показали эффективность выполнения требований Роспотребнадзора по дезинфекции и остальным мероприятиям.

При этом Развожаев отметил, что введенный в марте режим повышенной готовности пока отменяться не будет.

По состоянию на утро 30 июня в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев коронавируса. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 44 человека. Выздоровели 179 человек, четверо умерли.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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