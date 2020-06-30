В Вологодской области до 13 июля продлили ограничения по коронавирусу

Как объяснил на заседании оперштаба губернатор области Олег Кувшинников, несмотря на то, что в масштабах России ситуация в регионе спокойная, нет четкого устойчивого тренда к снижению заболеваемости. "Ежедневный прирост, хоть и невысок, но стабилен - порядка 20 человек каждый день. А раз снижения прироста нет, мы не можем получить одобрение Роспотребнадзора для перехода к третьему этапу. Коэффициент должен быть не более 0,5, у нас он не опускается ниже 0,7. Поэтому полностью перейти к снятию ограничений третьего этапа мы сегодня не можем. Сейчас нам важно дождаться более положительных трендов, когда решение о снятии ограничений можно будет принимать без опасений за последующий рост заболеваемости", - сказал глава региона.

По его данным, на 30 июня в области подтверждено 1607 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 21 случай. "Область занимает 72-е место в РФ и девятое - в Северо-Западном округе по распространению инфекции. Уровень заболеваемости в три раза ниже среднероссийского. Большинство переносят инфекцию в легкой форме, восемь человек - "тяжелые", из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Кувшинников.

Одним из факторов, который помог сохранить относительную эпидемиологическую стабильность, стала работа контрольно-пропускных пунктов на въезде в область и крупные города, а также цифровые пропуска и необходимость сохранения режима самоизоляции в течение 14 дней всем приезжающим из других регионов страны. Работа КПП продолжается, добавил губернатор.