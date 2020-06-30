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Голосование по поправкам в конституцию

Москалькова: возможные акции после голосования по поправкам должны быть в рамках закона

По мнению омбудсмена, нужно, чтобы людям дали возможность высказаться

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Возможные после проведения всероссийского голосования по конституции акции как сторонников, так и противников поправок должны быть организованы с соблюдением закона. Об этом заявила во вторник уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе совещания российских омбудсменов.

Один из уполномоченных отметил на совещании, что после голосования по поправкам к конституции могут быть организованы акции недовольных результатами голосования.

"Мы должны быть готовы к тому, что деструктивные силы могут выступать с провокацией. И конструктивные силы могут выступать с общественной позицией. Мы должны быть готовы к тому, что могут быть подобные акции. Именно в это время к нам обращаются с жалобами. Важно, чтобы с двух сторон было соблюдение закона - и со стороны власти, правоохранительных органов, и со стороны людей, которые участвуют", - отметила Москалькова.

По ее мнению, "нужно, чтобы людям дали возможность высказаться, но закон для всех одинаков".

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаГолосование по поправкам в конституцию
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