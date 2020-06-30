Путин рассчитывает на эффективную работу новых медцентров Минобороны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новые медицинские центры, построенные Минобороны в различных регионах, будут эффективно работать и внесут вклад в борьбу с коронавирусом.

"Сегодня у нас важное, значимое и приятное событие - в Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте, Ботаюрте (Хасавюртовский район Дагестана) открываются сразу пять новых медцентров, построенных Министерством обороны", - сказал глава государства. Он из Кремля по видеосвязи связался с населенными пунктами, где построены медцентры.

По словам Путина, "эти современные медицинские учреждения располагают всем необходимым оборудованием и техникой для помощи людям, столкнувшимся с опасной болезнью - с коронавирусной инфекцией". По мнению президента, новые медцентры "должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу".

Глава государства отметил, что "четыре из пяти центров были построены по просьбам глав Дагестана и Воронежской области и будут переданы в ведение этих регионов". "В самый трудный, начальный период эпидемии были оперативно выделены необходимые бригады военных и гражданских строителей, ресурсы и техника, сделано все необходимое, чтобы быстро нарастить мощности по специализированным койкам в тех субъектах Федерации, где ситуация складывалась наиболее сложно", - констатировал президент.

Он напомнил, что "уже через два месяца после начала эпидемии, 15 мая, приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом, они были построены в беспрецедентно короткие сроки и с высоким качеством, для работы в них было подготовлено более двух тысяч высококвалифицированных специалистов". "За полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность, в них прошли лечение свыше 4,5 тысяч человек, было проведено свыше 25 тысяч различных исследований", - подчеркнул Путин. Он обратил внимание, что кроме того "в Дагестане, Красноярском, Забайкальском краях в кратчайшие сроки были развернуты еще четыре мобильных госпиталя".

"Уверен, что открывающиеся сегодня центры будут столь же эффективны и внесут свой вклад в борьбу с инфекцией", - заявил президент.