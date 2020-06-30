Зампред комитета Думы предложил выплатить учителям компенсации за ЕГЭ в условиях пандемии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (фракция ЛДПР) направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением о выплате учителям повышенной компенсации за подготовку и проведение Единого государственного экзамена в условиях пандемии коронавируса. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

В письме парламентарий указывает, что ЕГЭ будет проводиться в школах "в традиционной очной форме с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты". "На учителей, работающих в период проведения ЕГЭ, ложится ответственность не только за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в условиях пандемии коронавируса, требующей четкой отработки соответствующего механизма проведения экзамена, но и за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм выпускниками, что исключительно важно для сохранения здоровья будущих абитуриентов", - отмечает Зайцев.

Депутат подчеркивает, что педагоги берут на себя риск заражения, им приходится все время носить средства защиты от вируса. "На основании изложенного, Сергей Сергеевич, прошу вас поддержать инициативу о выплате педагогическим работникам повышенной компенсации за особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с подготовкой и проведением Единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и рассмотреть возможность разработки соответствующего проекта нормативного правового акта", - резюмировал Зайцев.

Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.