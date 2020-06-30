Путин и Лукашенко одобрили идею высадить деревья в Бресте в рамках акции "Сад памяти"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали предложение волонтеров 22 июня 2021 года в рамках акции "Сад памяти" высадить деревья на территории Брестской крепости в память о ее погибших защитниках. Соответствующие кадры были показаны в эфире Первого канала.

После окончания церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области, в которой приняли участие Путин и Лукашенко, президенты РФ и Белоруссии в рамках акции "Сад памяти" посадили ели в память о погибших на войне солдатах. Участница волонтерского движения предложила завершить акцию в следующем году 22 июня в Брестской крепости и посадить деревья в честь всех погибших там. "Ждем. Скажите, что одобрено", - отреагировал Лукашенко. "С удовольствием. Доброе, хорошее дело", - отметил Путин.

Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта "Экология". При этом сохранение лесов России является одной из ключевых задач национального проекта "Экология".