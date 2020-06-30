Авторы Ржевского мемориала завершили работу над проектом памятника маршалу Василевскому

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Авторы Ржевского мемориала Советскому солдату, открытого во вторник, завершили работу над проектом памятника маршалу Александру Василевскому. Об этом рассказал ТАСС один из авторов проекта, архитектор Константин Фомин.

Во вторник президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Они также пообщались с авторами проекта, скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым.

"Конечно же, у нас впечатления хорошие. Но чувства смешанные, потому что, с одной стороны, этот проект, который мы делали более двух с половиной лет, завершился, от этого грустно становится немножко. С другой стороны, радостно, что все-таки получилось все, как задумано. И от реакции людей тепло на душе", - отметил Фомин.

Рассказал он и о реакции Владимира Путина. "Президент поблагодарил нас, добавив, что нигде не видел такого проекта. И монумент его в хорошем смысле слова поразил. Мы в свою очередь рассказали, как создавался проект, о его технических параметрах", - поделился собеседник агентства.

При работе над проектом вдохновением для авторов послужило знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". И свою задачу они видели в том, чтобы словно "растворить монумент в воздухе" и "оторвать" фигуру солдата от земли. Памятник не имеет постамента, 25-метровая скульптура "вырастает" из кургана. При этом общий вес монумента - около 200 тонн.

"Тут все, на самом деле, было сложно, потому что такой масштабный проект мы никогда не делали. Все, от эскиза до момента, когда пришлось продумывать конструктив самого памятника. На эскизе все получилось красиво, воздушно, легко, а когда дело дошло до реализации, конечно, пришлось головы поломать, сделать так, чтобы осталась легкость конструкции, но и появилась необходимая прочность и жесткость. Все-таки памятник должен стоять не несколько лет и не десятки лет, а, наверное, сотни и даже тысячи", - рассказал архитектор.

Новые проекты

До открытия памятника скульптор и архитектор провели две недели в самоизоляции в Марфино. Фомин рассказал, что в это время они плодотворно работали.

"Мы отлично провели это время. Были в усадьбе Марфино, красивая усадьба XVIII века. Там были практически только мы. Природа после московского ритма. Попали в такой вакуум и восстановили свои силы и нервы. Спортом занимались и параллельно работали, взяли все необходимые инструменты. Андрей лепил, станок взял, пластилин. Я взял необходимые инструменты для проектирования, компьютер", - поделился он.

В этом году планируется открытие еще одного памятника по проекту Фомина и Коробцова. Это памятник генералу Петру Котляревскому, который будет установлен в Феодосии. "Российское военно-историческое общество часто объявляет конкурсы. Мы приняли участие в пяти конкурсах до своего отъезда на самоизоляцию, и вот сейчас шестой - сделали проект памятника Василевскому. Результатов еще нет, они должны быть в течение следующего месяца", - сообщил Фомин.

О Ржевском мемориале

Инициаторами возведения монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Проект реализовало РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. Помимо самого памятника, мемориальный комплекс также включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.