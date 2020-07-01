В детских лагерях в России начинается оздоровительная кампания

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Детские санатории и лагеря возобновляют работу в регионах России после приостановки приема отдыхающих в середине марта из-за пандемии коронавируса. Их работа разрешена при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, запрещены массовые мероприятия, на территории учреждений проводится регулярная дезинфекция, а дети перед заселением проходят дополнительные медицинские обследования.

В пятницу на онлайн-совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, при этом всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений. Крупнейшие детские центры, такие как "Орленок", "Смена" и "Артек", планируют принять детей с 1 июля, а "Океан" - с 14 июля.

"Минпросвещения рекомендовало рассмотреть возможность начала летней оздоровительной кампании 1 июля, однако окончательно сроки ее старта регионы устанавливают самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба министерства.

Как ожидается, в летние лагеря в этом году отправятся порядка 5 млн детей, хотя до пандемии планировалось, что около 7 млн детей посетит 45 тыс. лагерей.

Столовая - по графику

Роспотребнадзор в свою очередь подготовил рекомендации по работе детских лагерей и оздоровительных организаций. Решение об их открытии будет принимать местный штаб по борьбе с коронавирусом, но заработать они смогут не ранее чем на третьем этапе смягчения ограничительных мер. До полного снятия ограничений отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок. Тем, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, можно будет выезжать в лагеря в соседних регионах.

В первую летнюю смену "Орленка", расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, попадут только дети, проживающие на территории Кубани и Республики Адыгея, а заполняемость отрядов будет составлять лишь 50%.

"В отличие от обычного графика, заезд и разъезд будет осуществляться одномоментно, то есть за один день. Ребят первой летней смены встречают на территории нашего спортивно-технического комплекса, где пройдет первичный медицинский осмотр и проверка документов, затем на автобусах детей доставят на территорию детского лагеря, где состоится дополнительное обследование", - сообщили в пресс-службе всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок".

Смена в лагерях будет длиться как минимум 21 день. Сотрудникам также нельзя будет покидать лагерь в течение смены: допускать к работе их можно только при наличии теста на антитела к коронавирусу, сделанного в течение последних трех суток. В учреждениях запретят родительские дни. Кроме того, значительные изменения претерпела и образовательная программа: массовые мероприятия будут заменены событиями для каждого отряда, а занятия в аудиториях - играми на свежем воздухе.

В пресс-службе ВДЦ "Смена", расположенного в городе-курорте Анапа, рассказали, что 1 июля начинается заезд 800 детей из Краснодарского края. Они будут заниматься по семи образовательным программам. "В качестве мер противодействия вирусной угрозе у нас отменены все массовые мероприятия, соблюдается социальная дистанция. В столовую дети будут ходить по графику также с соблюдением обязательной социальной дистанции", - добавили в пресс-службе центра.

В детском центре "Артек" в Крыму упор сделали на онлайн-события. Так, в подобном формате уже прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилею лагеря. Они собрали 25 тыс. детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран мира. 1 июля в "Артеке" стартует третий онлайн-проект "Кадр 28, дубль 7", он посвящен кинематографу. За время проекта участники смогут попробовать себя в роли режиссера, кинооператора, сценариста, продюсера и актера. В режиме онлайн они смогут встретиться со звездами кино и послушать мастер-классы.

Детский отдых в регионах

В Волгоградской области 15 июля откроются около 30 детских загородных лагерей, сообщили ТАСС в администрации региона. В них ежедневно в течение смены будет проводиться обязательная термометрия каждого ребенка и сотрудников с использованием бесконтактных термометров.

В Астраханской области с 1 июля стартует оздоровительная детская смена военно-патриотической направленности "Страна героев". Она пройдет на базе местного лагеря "Астраханские зори", рассказали ТАСС в агентстве по делам молодежи региона. "Пройдет четыре смены лагеря, в каждой из которых будет порядка 350 детей от 12 до 17 лет со всей России. Это активисты исторических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, казачьих корпусов", - добавили в агентстве.

Санатории, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, а также организации отдыха и оздоровления детей возобновляют работу в Кузбассе с 15 июня. Перед открытием объекты проверят на соблюдение противоэпидемических требований.

После проверок к работе вернутся дневные летние детские лагеря, лагеря труда и отдыха для подростков, палаточные лагеря. Персонал детских организаций сможет приступить к работе только после тестирования на коронавирус с подтвержденным отрицательным результатом. В палаточных лагерях смена будет длиться не более пяти дней, палатки разместят с учетом социальной дистанции. Детей обеспечат индивидуальными спальными принадлежностями, питание организуют с использованием одноразовой посуды.