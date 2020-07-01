В США зафиксировали самый низкий уровень смертности от коронавируса с конца марта

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Самый низкий с конца марта уровень смертности от вызываемого коронавирусом заболевания зафиксирован в США. При этом в десяти штатах ситуация стабилизируется, регистрируется меньшее число случаев заражения, сообщил во вторник вице-президент США Майкл Пенс, выступая на посвященном борьбе с коронавирусом брифинге в министерстве здравоохранения и социальных служб страны.

"Смертность на самом низком уровне с конца марта. В 12 штатах мы фиксируем рост случаев [заражения] и рост доли [заразившихся]", - отметил Пенс. 26 июня он говорил о росте этих показателей в 16 штатах.

Власти 10 штатов, подчеркнул вице-президент, "сообщают о снижении случаев инфицирования, стабилизации ситуации". По его словам, губернаторы американских штатов "принимают решительные меры" для замедления распространения коронавируса в стране. Пенс указал на необходимость носить медицинские маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была выявлена в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В США из-за коронавируса умерли около 127,2 тыс. человек, заразились 2,6 млн. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли.