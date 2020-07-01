Глава ДНР снял ограничения на выезд граждан республики в Российскую Федерацию

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин снял ограничения на выезд в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу, сообщает Донецкое агентство новостей .

Указом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта "О введении режима повышенной готовности". Согласно новой редакции, в условиях режима повышенной готовности выезд из ДНР разрешается в Российскую Федерацию и Луганскую народную республику (ЛНР).

Выезжать в ЛНР могут лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории ЛНР; лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника); водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте. В остальных случаях выезд из ДНР в ЛНР возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.

30 июня власти ДНР приостановили пропуск граждан через единственный работающий на линии соприкосновения с Украиной контрольно-пропускной пункт "Еленовка" в связи с резким обострением ситуации с распространением коронавируса на территории Украины.