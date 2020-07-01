Токийский Disneyland открылся после четырехмесячного простоя из-за коронавируса

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Расположенный близ японской столицы Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea в среду открылись после почти четырехмесячного простоя, вызванного ситуацией с новым коронавирусом. Об этом сообщила компания-оператор Oriental Land.

В то же время из-за продолжающейся угрозы распространения коронавируса, администрация парков приняла решение ограничить число посетителей - попасть туда можно только по купленному заранее билету с фиксированной датой. Часы работы парков развлечения были также сокращены, не планируется пока возобновлять и массовых мероприятий на их территориях, таких как парады и торжественные шествия. На входе у всех посетителей измеряют температуру, а самих гостей просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Disneyland и DisneySea были закрыты 29 февраля. Первоначально их предполагалось открыть после 20 апреля, однако управляющая компания пришла к выводу, что ситуация с коронавирусом в стране не улучшается. Парки развлечений расположены в пригороде Токио на площади более 118 га, ежегодно их посещают свыше 30 млн человек.

По последним данным, общее количество инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 19 481. Число летальных исходов составляет 985. Всего в стране выздоровели порядка 17,2 тыс. человек. 43 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.