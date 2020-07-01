Эксперт: разница между странами по числу умерших от COVID-19 зависит от генетики популяций

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Британские ученые, проанализировав гены 15 популяций, выявили положительную взаимосвязь между долей лиц, входящих в группу генетического риска по тяжести протекания коронавирусной инфекции, и смертностью. Об этом в среду ТАСС сообщил генетик из Ливерпульского университета им. Джона Мурса Ильдус Ахметов.

"В каждой стране мы наблюдаем разную статистику по количеству умерших от COVID-19 на миллион жителей. На смертность могут влиять такие факторы, как средний возраст населения, уровень медицинской помощи, карантинные мероприятия, количество тестирований, срок начала эпидемии в конкретной стране и многие другие. В своем исследовании мы подошли к этому вопросу с другой стороны", - сказал он.

На данный момент обнаружены шесть мутаций, которые связаны с тяжестью COVID-19. Эти мутации локализованы в генах, которые отвечают за свертываемость крови, обмен веществ, тонус сосудов, иммунный статус и респираторные функции.

"Если у человека не обнаруживаются эти мутации, то, с высокой вероятностью, он перенесет коронавирусную инфекцию в легкой или даже в бессимптомной форме. Если же человек является носителем большого числа мутаций, то это значительно повышает риск попасть в реанимацию при сопутствующих факторах риска (например, пожилой возраст, ожирение). Мы решили проверить, насколько часто встречаются эти мутации в отдельных популяциях и есть ли связь этих показателей со смертностью", - сказал Ахметов.

Как и ожидалось, специалисты увидели четкую связь, что, чем больше в какой-либо стране доля людей, имеющих повышенный генетический риск, тем выше там смертность от коронавирусной инфекции, пояснил он. У китайцев и других представителей Восточной Азии доля таких людей меньше всего - около 11%. Среди испанцев носителей большого числа мутаций в три раза больше по сравнению с китайцами, а среди итальянцев - в четыре раза.

"Самая большая доля людей с риском обнаружена среди африканцев (в пять раз больше, чем у китайцев). Что касается россиян, то по доле таких людей мы занимаем промежуточное положение между восточными азиатами и западными европейцами (около 25%). При этом, если русские и татары имеют примерно равный риск, то он чуть выше у кавказских народов", - уточнил Ахметов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.