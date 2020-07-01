В Якутии летние кафе и торговые центры возобновят работу со 2 июля

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Второй этап снятия вызванных пандемией коронавируса ограничений - открытие летних кафе и торговых центров - будет проведен на территории Якутии 2 июля, сообщил в среду на брифинге глава региона Айсен Николаев.

"Предложения, которые были внесены управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в адрес федеральной службы [Роспотребнадзора] по снятию ряда ограничений и вступлению Якутии во второй этап снятия ограничений, поддержаны. Указ мною подписан", - сказал Николаев, отметив, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,7-0,8.

Режим полной самоизоляции в ряде районов и населенных пунктов Якутии будет снят 2 июля, это коснется всех, кроме лиц старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Откроются торговые центры без работы фудкортов и игровых зон, заработают летние кафе, туристические базы, библиотеки, музеи. Будет разрешена работа организованных пляжей.

Обязательная двухнедельная самоизоляция прибывающих в Якутию будет отменена, за исключением сезонных и вахтовых работников, а также лиц, прибывающих на территорию города Удачный и поселка Айхал в Мирнинском районе. Масочный режим для жителей региона остается. Ограничения продолжают распространяться на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров и предприятий общественного питания.

Об инфекции в Якутии

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. На первом этапе смягчения ограничений (с 15 июня) в районах и населенных пунктах, где был объявлен режим полной самоизоляции, возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг, разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при соблюдении дистанции не менее 5 м. Также возобновлена работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании - один человек на 4 кв. м.

Всего регионе зарегистрировано 4 267 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 569 человек, умерли 36.